شاب يمني يفاجئ أسرته بعد عامين من اعلان مقتله ودفن جثته .. وهذا ماحدث

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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فاجأ شاب يمني (عشريني) ، افراد اسرته بالاتصال عليهم واخبارهم بانه ما يزال على قيد الحياة ، بعد عامين من اعلان مقتله .

وفي تفاصيل قصة الشاب صدام باعلوي من ابناء محافظة إب (وسط اليمن) قالت مصادر مأرب برس ان باعلوي تواصل باسرته يخبرهم أنه أسير لدى الجيش الوطني بعد عامين من إعلان الحوثيين مقتله.

واشارت المصادر ان مليشيات الحوثي وبعد اعلانها مقتل الشاب صدام باعلوي وهو يقاتل في صفوفها اوهمت اسرته بدفن جثة شخص اخر بمدينة جبلة في إب، وقالت انها له .

وسبق ان حدثت قصص مشابهة لقصة الشاب باعلوي ، واعلنت مليشيات الحوثي مرارا مقتل بعض من غررتهم بالقتال معها ، ثم يظهرون من جديد.