قيادة حزب المؤتمر بمأرب تضع اكليلا من الزهور على النصب التذكاري لقائد الثورة

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 234

وضعت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب اليوم السبت اكليلا من الزهور على النصب التذكاري لقائد ثورة 26 سبتمبر الشهيد علي عبدالمغني الذي ستشهد وهو يقارع فلول النظام الكهنوتي الامامي في مديرية صرواح بمأرب وذلك في اطار الاحتفال بالذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر 1962م.

وجرى قراءة الفاتحة على روح الشهيد الخالد الذي حمل على كاهله حريته شعبه وامته من نظام كهنوتي سلالي جثم على صدر هذه الامة لعقود وجعلها ترزح تحت براثن الفقر والجهل والمرض والذل والعبودية.

واكدت قيادة المؤتمر بمأرب ان المسيرة الثورية لثورة 26 سبتمبر والتي بدأها الشهيد الرمز على ناصر القردعي والقائد علي عبدالمغني ورفاقهم قد رسموا اهدافها وجعلوها واقعا معاشا لدى اليمنيين تنفس حريتها الشعب اليمني منذ انبلاجها كفجر ابلج وتاريخ جديد للوطن.

واضافت : ستستمر الثورة في المسير حتى استكمال تحقيق كافة اهدافها وفي مقدمتها القضاء على بقايا النظام الامامي البائد من ابنائهم الذين يحاولون اليوم بانقلابهم الاطلال من جديد بفكرهم السلالي وبدعم ايراني من اعادة التاريخ الى الوراء والانتقام من ثورة 26 سبتمبر والشعب اليمني بحرب شاملة وظالمة على الشعب اليمني وممارسة كافة اساليب القهر والاذلال والنهب والتشريد، بهدف اخضاع ابناء هذا الشعب ، وهي الاساليب التي زادت المواطنين وعيا باهمية الثورة السبتمبرية وبشاعة النظام الامامي السلالي ووجوب مقاومته والقضاء على بقاياه.