قيادة حزب المؤتمر بمأرب تضع اكليلا من الزهور على النصب التذكاري لقائد الثورة تحذير سعودي بخصوص الذوق العام .. غرامات مالية باهظة على ارتداء بعض الملابس و 19 مخالفة احذر منها معين عبدالملك يستهدف محافظة مأرب ويصدر قرارا اثار جدلا وانتقادا واسعا تحرك دبلوماسي على اعلى مستوى يقوده هذا المسئول لفضح الامارات والحوثيين والحكومة تعلن تمسكها بخيار واحد تواصل ودعم لوجستي وصواريخ .. اعترافات امريكية بشأن الحوثيين السعودية تمنح 49 دولة في العالم دخول أراضيها بلا تأشيرة.. تعرف عليها مجلس الأمن الدولي يوجه دعوة خاصة لليمن الجالية اليمنية في مدينة حائل تقيم حفلا رمزيا بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر الشرعية تصارح غريفيث وتضع هذا الشرط مقابل عقد مفاوضات مقبلة 4 مزايا مهمة يجهلها الكثيرون في Gmail
وضعت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب اليوم السبت اكليلا من الزهور على النصب التذكاري لقائد ثورة 26 سبتمبر الشهيد علي عبدالمغني الذي ستشهد وهو يقارع فلول النظام الكهنوتي الامامي في مديرية صرواح بمأرب وذلك في اطار الاحتفال بالذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر 1962م.
وجرى قراءة الفاتحة على روح الشهيد الخالد الذي حمل على كاهله حريته شعبه وامته من نظام كهنوتي سلالي جثم على صدر هذه الامة لعقود وجعلها ترزح تحت براثن الفقر والجهل والمرض والذل والعبودية.
واكدت قيادة المؤتمر بمأرب ان المسيرة الثورية لثورة 26 سبتمبر والتي بدأها الشهيد الرمز على ناصر القردعي والقائد علي عبدالمغني ورفاقهم قد رسموا اهدافها وجعلوها واقعا معاشا لدى اليمنيين تنفس حريتها الشعب اليمني منذ انبلاجها كفجر ابلج وتاريخ جديد للوطن.
واضافت : ستستمر الثورة في المسير حتى استكمال تحقيق كافة اهدافها وفي مقدمتها القضاء على بقايا النظام الامامي البائد من ابنائهم الذين يحاولون اليوم بانقلابهم الاطلال من جديد بفكرهم السلالي وبدعم ايراني من اعادة التاريخ الى الوراء والانتقام من ثورة 26 سبتمبر والشعب اليمني بحرب شاملة وظالمة على الشعب اليمني وممارسة كافة اساليب القهر والاذلال والنهب والتشريد، بهدف اخضاع ابناء هذا الشعب ، وهي الاساليب التي زادت المواطنين وعيا باهمية الثورة السبتمبرية وبشاعة النظام الامامي السلالي ووجوب مقاومته والقضاء على بقاياه.