قيادة حزب المؤتمر بمأرب تضع اكليلا من الزهور على النصب التذكاري لقائد الثورة تحذير سعودي بخصوص الذوق العام .. غرامات مالية باهظة على ارتداء بعض الملابس و 19 مخالفة احذر منها معين عبدالملك يستهدف محافظة مأرب ويصدر قرارا اثار جدلا وانتقادا واسعا تحرك دبلوماسي على اعلى مستوى يقوده هذا المسئول لفضح الامارات والحوثيين والحكومة تعلن تمسكها بخيار واحد تواصل ودعم لوجستي وصواريخ .. اعترافات امريكية بشأن الحوثيين السعودية تمنح 49 دولة في العالم دخول أراضيها بلا تأشيرة.. تعرف عليها مجلس الأمن الدولي يوجه دعوة خاصة لليمن الجالية اليمنية في مدينة حائل تقيم حفلا رمزيا بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر الشرعية تصارح غريفيث وتضع هذا الشرط مقابل عقد مفاوضات مقبلة 4 مزايا مهمة يجهلها الكثيرون في Gmail
أصدرت وزارة الداخلية السعودية ضوابط خاصة بتطبيق لائحة الذوق العام التي دخلت حيز النفاذ في البلاد اعتبارًا من اليوم السبت.
واشتملت اللائحة على 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً وأعلاها 3000 ريال، ومنها ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، أو الملابس الداخلية وثياب النوم، أو تلك التي تحمل عبارات أو صورًا أو أشكالاً تخدش الحياء، أو ذات رمزية عنصرية، أو تروّج للإباحية وتعاطي الممنوعات، وفق صحيفة "سبق" المحلية.
كما تعاقب اللائحة على وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، وتخطي طوابير الانتظار لغير الحالات المستثناة، إضافة إلى استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر بغرض الإيذاء أو الإخافة.
وصنف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية دون الحصول على إذن أطرافها بمخالفة من مخالفات الذوق العام، تستدعي على مرتكبيها الغرامة المالية.
ومن ضمن مخالفات الذوق العام المنصوص عليها في اللائحة، التصرفات الخادشة للحياء ذات الطبيعة الجنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.
وحسب ضوابط اللائحة التي أصدرها وزير الداخلية، فإن المخول بضبط المخالفات وفرض الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد إيقاع أي عقوبة على مرتكبي أي سلوك لم ينص عليه جدول المخالفات.