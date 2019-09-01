معين عبدالملك يستهدف محافظة مأرب ويصدر قرارا اثار جدلا وانتقادا واسعا

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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اثار قرار حكومي اصدره رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك ، جدلا وانتقادا واسعين، قضى باقالة رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور عبدالقادر الخراز .

وأقال رئيس الوزراء ، رئيس هيئة حماية البيئة د.عبدالقادر الخراز الذي افشل شطب جزيرة ⁧ سقطرى ⁩ من قائمة التراث العالمي مرتين، في ⁧ البحرين ⁩ عام 2018 و ⁧ اذربيجان ⁩ 2019 ،بحسب مصادر يمنية مطلعة .

وقالت المصادر لمأرب برس، ان الخراز الذي ينتمي لمحافظة مأرب ، طالب معين بتوفير الدعم للهيئة وسلطة سقطرى ،لاستباق وصول لجنة التراث العالمي الى الجزيرة يوم 24 أكتوبر المقبل لتثبيتها في قائمة التراث فرد باقالته.

واتهمت مصادر في محافظة مأرب، رئيس الوزاء معين عبد الملك باستهداف المحافظة واقصاء الكوادر المؤهلة من ابنائها ، واعتبروا اقالة الخراز، قرارا تعسفيا.

وطالبت المصادر الرئيس هادي برفع ما وصفته الظلم والاقصاء عن الدكتور الخراز وابناء مأرب عموما.