تواصل ودعم لوجستي وصواريخ .. اعترافات امريكية بشأن الحوثيين

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أن بلاده تتحدث مع جميع الأطراف في اليمن بمن فيهم الحوثيون الذين اعتبرهم جزءا من المشكلة والحل في الوقت ذاته.

وقال شنكر في تصريح لقناة الحرة إن الحوثيين "يتلقون بشكل واضح مساعدات لوجستية وصواريخ من إيران منذ عام 2009، لذا فهم جزء كبير من المشكلة في اليمن، ولكن من الضروري ان يكونوا جزء من الحل".

وأضاف شنكر "نحن لم نتحدث مع الحوثيين لغاية الآن، لكننا نتواصل معهم من أجل المفاوضات وسنستمر في ذلك".