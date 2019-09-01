السعودية تمنح 49 دولة في العالم دخول أراضيها بلا تأشيرة.. تعرف عليها

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - مارب

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احتفلت المملكة العربية السعودية بيوم السياحة العالمي والمنتظر أن يشهد فيه إطلاق بدء العمل بالتأشيرة السياحية وفتح أبواب المملكة لدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة.

وتشمل قائمة الدول : 38 دولة من أوروبا، وهي النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا واإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص. و7 دول من آسيا، وهي سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أمريكا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، ومن أستراليا مملكة أستراليا ونيوزلندا.

وستكون رسوم التأشيرة وفقا للصحف السعودية 300 ريال، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني 140 ريالاً لتصل القمة الإجمالية 440 ريالاً يدفعها كل سائح، بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة. وستكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يوماً من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.