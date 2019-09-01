الجالية اليمنية في مدينة حائل تقيم حفلا رمزيا بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أقامت الجالية اليمنية في مدينة حائل احتفالاً رمزياً بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر الخالدة.

وقد بدأ الحفل الرمزي بالنشيد الوطني اليمني الذي أنشده براعم اليمن من أبناء الجالية اليمنية بصورة تجسّد معاني التربية الوطنية والوفاء للوطن اليمني وربط النشء من أبناء اليمن بوطنهم وتأريخهم الوطني وثورتهم السبتمبرية لكي تبقى الأجيال القادمة مرتبطة بوطنها حتى وإن كانت في بلاد المهجر.

وفي اللقاء الوطني السبتمبري لأبناء الجالية أعاد الحاضرون محطات النضال الوطنية للثوار الذي صنعوا مجد سبتمبر وأزاحوا عهودا من الظلام الكهنوتي التي خيمت على الشعب اليمني وأذاقته ويلات العذاب والقهر والجوع والمرض بدعوى الحق الإلهي في الحكم وولاية البطنين.

واختتم الحفل بقراءة الفاتحة والدعاء لأرواح ثوار سبتمبر الذين سكبوا دماءهم الغالية فداء لليمن وشعبه وقدموا كل غالٍ من أجل حرية و كرامة الإنسان اليمني.