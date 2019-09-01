صحيفة تكشف عن توصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن الشرعية تصارح غريفيث وتضع هذا الشرط مقابل عقد مفاوضات مقبلة 4 مزايا مهمة يجهلها الكثيرون في Gmail مسؤول أمريكي : الحوثيون جزء من المشكلة والحل في اليمن شاهد رد فعل شابات سعوديات بعد رؤية شبيه محمد بن سلمان ماذا صنعن؟ شاهد بالفيديو… انتقادات للفنانة بلقيس رغم كلمات الحب للسعودية افتتاح واحد من أضخم مطارات العالم في الصين صممته شابه عربية ضريح زعيم عربي يصنف كأحد مواقع سبعة مثيرة للجدل في العالم فيسبوك تشتري شركة بمليار دولار لـقراءة عقول مستخدميها اعترافات مثيرة لملكة الجمال الروسية بشأن طلاقها من ملك ماليزيا
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة إن السعودية وافقت على وقف إطلاق نار جزئي في اليمن.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الخطوة السعودية قولهم إن هذا الإجراء يأتي ردا على إعلان الحوثيين قبل أيام وقف الهجمات ضد السعودية.
وأعلن الحوثيون الجمعة الماضية "مبادرة سلام" تتمحور حول وقف الهجمات على السعودية "بالطيران المسير والصواريخ البالستية وكافة أشكال الاستهداف". وقالوا "ننتظر رد التحية بمثلها أو بأحسن منها" من جانب الرياض.
وتضيف الصحيفة الأميركية أن الرياض وافقت على وقف محدود لإطلاق النار في أربع مناطق، من بينها العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها قوات الحوثيين منذ عام 2014.
وتشير إلى أنه في حال نجح هذا الأمر فسيسعى السعوديون إلى توسيع الهدنة لتشمل أجزاء أخرى من اليمن.