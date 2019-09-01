الشرعية تصارح غريفيث وتضع هذا الشرط مقابل عقد مفاوضات مقبلة 4 مزايا مهمة يجهلها الكثيرون في Gmail مسؤول أمريكي : الحوثيون جزء من المشكلة والحل في اليمن شاهد رد فعل شابات سعوديات بعد رؤية شبيه محمد بن سلمان ماذا صنعن؟ شاهد بالفيديو… انتقادات للفنانة بلقيس رغم كلمات الحب للسعودية افتتاح واحد من أضخم مطارات العالم في الصين صممته شابه عربية ضريح زعيم عربي يصنف كأحد مواقع سبعة مثيرة للجدل في العالم فيسبوك تشتري شركة بمليار دولار لـقراءة عقول مستخدميها اعترافات مثيرة لملكة الجمال الروسية بشأن طلاقها من ملك ماليزيا مليشيات «الحوثي» تفرج عن صحفي بعد عام من اختطافه
أكد وزير الخارجية محمد عبد الله الحضرمي أن الحكومة الشرعية لن تذهب إلى أي مشاورات مقبلة مع الميليشيات الحوثية إلا إذا تم تنفيذ اتفاق استوكهولم المتعلق بالحديدة.
وفي حين جاءت تصريحات الحضرمي خلال لقائه في نيويورك المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، كان الأخير أنهى جولة جديدة في المنطقة شملت السعودية وسلطنة عمان في سياق مساعيه لتحقيق السلام في اليمن.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن الحضرمي بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، مستجدات اتفاق الحديدة لا سيما تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحابات وموضوع قوات الأمن المحلية، والمبادرة السابقة للحكومة حول فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية.
وحذر الحضرمي - وفق ما نقلته عنه وكالة «سبأ» من التراخي والسماح للحوثيين بإفشال اتفاق الحديدة، مؤكدا أن قضية قوات الأمن والسلطة المحلية المعنية بحفظ الأمن في مدينة وموانئ الحديدة هي المدخل لإحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق.