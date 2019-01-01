مسؤول أمريكي : الحوثيون جزء من المشكلة والحل في اليمن

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أهمية أن تتحدث بلاده مع جميع الأطراف في اليمن بمن فيهم الحوثيون الذين اعتبرهم جزءا من المشكلة والحل في الوقت ذاته.

ونقلت قناة الحرة عن شنكر إن الحوثيين "يتلقون بشكل واضح مساعدات لوجستية وصواريخ من إيران منذ عام 2009، لذا فهم جزء كبير من المشكلة في اليمن، ولكن من الضروري ان يكونوا جزء من الحل".

وأضاف شنكر "نحن لم نتحدث مع الحوثيين لغاية الآن، لكننا نتواصل معهم من أجل المفاوضات وسنستمر في ذلك".