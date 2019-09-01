شاهد رد فعل شابات سعوديات بعد رؤية شبيه محمد بن سلمان ماذا صنعن؟

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نشر موقع "hassriyat" مقطع فيديو يظهر فيه شخص وصف بأنه يشبه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى حد كبير.
وأظهر الفيديو رد فعل سعوديات بعد رؤيتهن سيارة بداخلها شخصين، أحدهما يشبه الأمير محمد بن سلمان بجانب السائق.
إذا تعالت صرخاتهما، فيما يبدو أنهما غير مصدقين إنه ولي العهد السعودي، بينما قام هذا الشخص الذي ظهر في الفيديو بالتلويح لهن.