شاهد بالفيديو… انتقادات للفنانة بلقيس رغم كلمات الحب للسعودية

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 185

تعرضت الفنانة بلقيس لموجة من الانتقادات بعد انتشار فيديو سجل لها أثناء إحيائها حفلاً في المملكة لمناسبة اليوم الوطني رغم كلمات الحب والمديح التي وجهتها للمملكة .

ووفقا للمقطع المصور فقد ظهرت الفنانة وهي تتوجه إلى جمهور الحفل وترد على سؤال يطرح عليها منذ سنوات عن سبب حبها للسعودية، حيث قالت إنها كانت تعتبر ذلك خبيئة لا يعلمها إلا الله، مضيفة أنها تزوجت وأنجبت طفلها وتقيم في هذا البلد وتحديداً في مدينة جدة منذ 3 سنوات.

وأضافت: “اليوم أقول الله يلوم اللي يلومني في حبي للسعودية. رجالكم رجال وحريمكم من أجمل نساء الأرض. هذه حقيقة ما يستطيع أحد ينكرها”.

ورغم هذا المديح تعرضت الفنانة للانتقاد على الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. ورأى عدد من المتابعين أن هذا الكلام تصرح به الفنانة بلقيس في أكثر من حفل بكل دولة تزورها كنوع من المجاملة .

ويشار إلى أن بلقيس أثارت الجدل في وقت سابق بعدما قالت خلال لقاء أجري معها في المغرب إن بينها وبين هذا البلد علاقة غريبة وسراً لا يعلمه إلا الله، مضيفة أنها تشك بأن لديها عرقاً مغربياً أو صلة ترتبط بأهل البلد.