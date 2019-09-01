افتتاح واحد من أضخم مطارات العالم في الصين صممته شابه عربية

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افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ، أحد أكبر المطارات في العالم، في منطقة داشينغ، والتي حمل المطار اسمها، وهي مقاطعة تقع جنوب بكين.
وأقلعت أول رحلة تجارية من مطار داشينغ بعد افتتاحه، علما بأن المطار كلف 63 مليار دولار في حجم 100 ملعب لكرة القدم ومن المتوقع أن يصبح واحدا من أكثر المطارات ازدحاما في العالم.
ويتخذ المطار شكل طائر العنقاء، رغم أن البعض يرى أنه يشبه نجمة البحر، وهو من تصميم المعمارية العراقية الشهيرة، الراحلة زها حديد.
ويضم المطار أربعة مدارج ومن المتوقع أن يستقبل ما يصل إلى 72 مليون راكب سنويا بحلول 2025 ليصل العدد في نهاية المطاف إلى 100 مليون راكب.
وأشاد مسؤولون بالمطار "كمصدر قوي جديد للتنمية الوطنية"، قبل أيام من الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وكانت أول طائرة تقلع من المطار تابعة لشركة تشاينا ساذرن إيرلاينز وهي من طراز إيرباص إيه380 في رحلة إلى قوانغتشو في جنوب الصين.
ومن المتوقع أن تحل الصين محل الولايات المتحدة كأكبر سوق للطيران المدني في العالم بحلول 2022.