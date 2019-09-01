فيسبوك تشتري شركة بمليار دولار لـقراءة عقول مستخدميها

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قالت شركة "فيسبوك"، إنها اشترت شركة مختصة بتطوير برمجيات تمكنها من "قراءة العقول"، مقابل مليار دولار.
وبحسب ما نشرت وكالة "بلومبيرغ"، فإن شركة "CTRL-Labs"، هي إحدى الشركات الريادية الناشئة، إذ أن تأسيسها كان قبل أربعة أعوام فقط.
وتمكن القائمون على الشركة على نحو سريع من كسب عشرات الملايين، وبأقل عدد من الموظفين، إلى حين إبرام صفقة البيع إلى "فيسبوك".
وبحسب "بلومبيرغ"، فإن تقنية "CTRL-Labs"، تعتمد على القيام بتطوير سوار إلكتروني يستطيع التعرف على الأوامر التي يفكر فيها المستخدم، وإعطاء رغبة من الأجهزة المحيطة به بتنفيذها.
ولفتت الوكالة، إلا أن هذه التقنية تقوم بتنفيذ الأوامر دون الضغط على أي زر، أو إعطاء أوامر صوتية.
وعملت الشركة خلال الفترة الماضية على تطوير العديد من التقنيات، أبرزها النظارة المحاكية للواقع، وهو ما يعني تحقيق رغبة "فيسبوك"، التي أعلنت عنها في 2017، بالدخول أكثر في عالم التكنلوجيا التي تترجم الأفكار البشرية إلى الواقع.
وبحسب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الواقع الافتراضي والواقع المعزز في شركة فيسبوك
وقال أندرو بوسورث، إن "طموح الشركة هو جعل المستخدمين يتحكمون في أجهزتهم باعتبارها امتدادا طبيعيا لحركتهم".
وتابع بوسورث أن "السوار الإلكتروني سيقوم بقراءة الإشارات العصبية المتعلقة بتحريك العضلات من أجل إتمام مهام معينة ويرسل بها إشارات مباشرة للأجهزة من دون التحرك".
ولفت إلى أن هذا السوار سيكون شبيها بأجهزة فك تشفير الإشارات العصبية، وترجمتها إلى الأجهزة المختلفة.