مليشيات «الحوثي» تفرج عن صحفي بعد عام من اختطافه

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 463

أفرجت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، عن الزميل الصحفي أحمد حوذان، بعد اختطاف دام لأكثر من عام.

وقال رئيس المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، يوسف حازب، إن عملية الإفراج جاءت ضمن صفقة تبادل 8 أسرى من الحوثيين لدى الشرعية، مقابل 8 مدنيين اختطفهم الحوثيون في صنعاء، بينهم الزميل حوذان.

وطالب حازب مليشيات الحوثي الإفراج عن بقية الزملاء الصحفيين الذين يقبعون في سجون الحوثي منذ خمس سنوات.