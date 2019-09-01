عاجل.. وصول عتاد عسكري ضخم الى ميناء الزيت بـ«عدن»قادمًا من هذه الدولة ومصادر تكشف عن الوجهة والهدف تفاصيل لقاء ”أمريكي ـ عماني“ بشأن اليمن و”واشنطن“ تتحدث عن مفاوضات طلاب اليمن في الهند ينظمون حفلا خطابيا وفنيا احتفاء بذكرى سبتمبر المجيد تحذير عاجل.. هذا ما ستشهده معظم المحافظات اليمنية خلال 6 أيام قادمة ما حقيقة اندلاع حريق في مترو الرياض! السيسي يستغيث بقطر .. ويقدم لهم هذا العرض الجديد نجل ”علي سالم البيض“ يخوض معركة في ”صنعاء“ لاسترداد هبة له من الرئيس الراحل ”علي صالح“ هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية تطلق تحذيرا لساكني محافظات مكة المكرمة الكشف عن ”تهديد كبير للملكة“ أجبر وزير الخارجية السعودي على تغيير كلمته في الأمم المتحدة تعرَّف على قائمة رواد الفضاء العرب
أفادت مصادر محلية لـ«مأرب برس»مساء اليوم الجمعة بوصول عتاد عسكري ضخم الى ميناء الزيت بالعاصمة المؤقتة«عدن».
وذكرت المصادر على ان العتاد العسكري الذي وصل الى ميناء الزيت بعدن مكوّن من عشرات المدرعات والعربات العسكرية ومعدات قتالية مختلفة قادمًا من دولة الإمارات.
وأوضحت المصادر على ان تلك العتاد العسكري هو في طريقه الآن إلى قوات «طارق صالح» المتواجدة في الساحل الغربي وكذا جماعة ابي العباس في محافظة تعز .
يشار الى ان تلك القوات الموالية للإمارات لاتعترف بشرعية الرئيس هادي ويعد تزويدها بالعتاد والمعدات العسكرية تصعيدا جديدا ضد مهام الشرعية في المناطق المحررة.