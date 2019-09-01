عاجل.. وصول عتاد عسكري ضخم الى ميناء الزيت بـ«عدن»قادمًا من هذه الدولة ومصادر تكشف عن الوجهة والهدف

الجمعة 27 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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أفادت مصادر محلية لـ«مأرب برس»مساء اليوم الجمعة بوصول عتاد عسكري ضخم الى ميناء الزيت بالعاصمة المؤقتة«عدن».

وذكرت المصادر على ان العتاد العسكري الذي وصل الى ميناء الزيت بعدن مكوّن من عشرات المدرعات والعربات العسكرية ومعدات قتالية مختلفة قادمًا من دولة الإمارات.

وأوضحت المصادر على ان تلك العتاد العسكري هو في طريقه الآن إلى قوات «طارق صالح» المتواجدة في الساحل الغربي وكذا جماعة ابي العباس في محافظة تعز .

يشار الى ان تلك القوات الموالية للإمارات لاتعترف بشرعية الرئيس هادي ويعد تزويدها بالعتاد والمعدات العسكرية تصعيدا جديدا ضد مهام الشرعية في المناطق المحررة.