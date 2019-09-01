تفاصيل لقاء ”أمريكي ـ عماني“ بشأن اليمن و”واشنطن“ تتحدث عن مفاوضات

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بحثت سلطنة عمان والولايات المتحدة، الجمعة 27 سبتمبر/أيلول، الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن، وإمكانية التوسط لحل تلك الأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، ومساعدي وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ولشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينج.
ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، تطرق اللقاء إلى "مناقشة الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن".
وأكد الوزير العماني استعداد بلاده للقيام بدور دافع لأي جهود دولية لإيجاد حل سياسي يجلب الأمن والاستقرار لليمن.
كما بحث الجانبان "العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وأمريكا وسبل تطويرها وتعزيزها"، حسب المصدر ذاته.
الى ذلك، شددت الولايات المتحدة الأمريكية، على أهمية أن تتحدث مع جميع الأطراف في اليمن، “بمن فيهم الحوثيون الذين يعتبرون جزءا من المشكلة والحل” في الوقت ذاته.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، الجمعة، لقناة “الحرة” الأمريكية.
وقال “شنكر” إن الحوثيين “يتلقون بشكل واضح مساعدات لوجستية وصواريخ من إيران منذ عام 2009، لذا فهم جزء كبير من المشكلة في اليمن”.
واستدرك قائلًا: “ولكن من الضروري أن يكونوا (الحوثيون) جزء من الحل”.
وأضاف: “لم نتحدث مع الحوثيين لغاية الآن، لكننا نتواصل معهم من أجل المفاوضات وسنستمر في ذلك”.