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مسؤول «عماني» يتحدث عن جهود دولية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية

الجمعة 27 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات
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أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي اليوم الجمعة استعداد بلاده للقيام بدور دافع لأي جهود دولية لإيجاد حل سياسي يجلب الأمن والاستقرار لليمن.

   

جاء ذلك خلال لقاء الوزير العماني، ومساعدي وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ولشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينج.

   

وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بحث الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن، وإمكانية التوسط لحل تلك الأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

   

وتطرق اللقاء إلى "مناقشة الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن".

  
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