تفاصيل لقاء ”أمريكي ـ عماني“ بشأن اليمن و”واشنطن“ تتحدث عن مفاوضات طلاب اليمن في الهند ينظمون حفلا خطابيا وفنيا احتفاء بذكرى سبتمبر المجيد تحذير عاجل.. هذا ما ستشهده معظم المحافظات اليمنية خلال 6 أيام قادمة ما حقيقة اندلاع حريق في مترو الرياض! السيسي يستغيث بقطر .. ويقدم لهم هذا العرض الجديد نجل ”علي سالم البيض“ يخوض معركة في ”صنعاء“ لاسترداد هبة له من الرئيس الراحل ”علي صالح“ هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية تطلق تحذيرا لساكني محافظات مكة المكرمة الكشف عن ”تهديد كبير للملكة“ أجبر وزير الخارجية السعودي على تغيير كلمته في الأمم المتحدة تعرَّف على قائمة رواد الفضاء العرب بالفيديو... محمد بن راشد يجري اتصالا مع ثاني رائد فضاء خليجي
برعاية الاتحاد العام لطلاب اليمن في الهند نظم طلاب اليمن في مدينة عليجار _ الهند ، امس الخميس، حفلا خطابيا وفنيا احتفاء بالذكرى ال57 لثورة ال26 من سبتمبر المجيد.
وفي الحفل أكد رئيس اتحاد طلاب اليمن في الهند الدكتور عبدالقادر عنين أن ثورة سبتمبر ستبقى درة في جبين تاريخ اليمن ولن يستطيع أحد أن يمحمها من ذاكرة ووجدان الشعب اليمني.
وقال : إن الأحداث المؤسفة التي نعيشها اليوم هي عواقب انقلابات ضد ارادة الشعوب ومحاولات لاعادة حكم الفرد والعائلة.
وأشار الى أن احياء الطلاب اليمنيين في انحاء العالم لهذه المناسبة العظيمة هو تأكيدا على مواصلة الطلاب لمسيرة النضال والتغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة التي حلم بها ابطال سبتمبر وأكتوبر.
واستغرب عنين غياب البعثات الدبلوماسية والسفارات خصوصا سفارة اليمن في الهند في احياء ورعاية هذه المناسبات الوطنية في دول المهجر .
وشهد الحفل فقرات فنية لاطفال وبراعم اليمن والطلاب في جامعة عليجار نالت استحسان الحاضرين.
كما قام الطلاب بايقاد شعلة سبتمبر على وقع النشيد الوطني والأغاني الوطنية.