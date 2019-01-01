طلاب اليمن في الهند ينظمون حفلا خطابيا وفنيا احتفاء بذكرى سبتمبر المجيد

الجمعة 27 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- الهند - عزام الكامل

عدد القراءات 261

برعاية الاتحاد العام لطلاب اليمن في الهند نظم طلاب اليمن في مدينة عليجار _ الهند ، امس الخميس، حفلا خطابيا وفنيا احتفاء بالذكرى ال57 لثورة ال26 من سبتمبر المجيد.

وفي الحفل أكد رئيس اتحاد طلاب اليمن في الهند الدكتور عبدالقادر عنين أن ثورة سبتمبر ستبقى درة في جبين تاريخ اليمن ولن يستطيع أحد أن يمحمها من ذاكرة ووجدان الشعب اليمني.

وقال : إن الأحداث المؤسفة التي نعيشها اليوم هي عواقب انقلابات ضد ارادة الشعوب ومحاولات لاعادة حكم الفرد والعائلة.

وأشار الى أن احياء الطلاب اليمنيين في انحاء العالم لهذه المناسبة العظيمة هو تأكيدا على مواصلة الطلاب لمسيرة النضال والتغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة التي حلم بها ابطال سبتمبر وأكتوبر.

واستغرب عنين غياب البعثات الدبلوماسية والسفارات خصوصا سفارة اليمن في الهند في احياء ورعاية هذه المناسبات الوطنية في دول المهجر .

وشهد الحفل فقرات فنية لاطفال وبراعم اليمن والطلاب في جامعة عليجار نالت استحسان الحاضرين.

كما قام الطلاب بايقاد شعلة سبتمبر على وقع النشيد الوطني والأغاني الوطنية.