تحذير عاجل.. هذا ما ستشهده معظم المحافظات اليمنية خلال 6 أيام قادمة

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دعا الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، اليوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول، الى توخي الحذر والحيطة جراء هطول امطار غزيرة خلال الأيام الستة القادمة في عدد من المحافظات.
وقال ”الشوافي“ بصفحته على ”فيسبوك“: ”تحت تاثير الإنخفاض النسبي للضغط الجوي واضطراب الطقس في المنطقة وتدافع كتل هوائية رطبة تشهد معظم المناطق اليمنية حالة نشاط خلايا أمطار متفرقة بين خفيفة الى غزيرة“.
وأكد ان تلك الخلايا تتوزع خلال الايام القادمة على معظم المحافظات خصوصا المرتفعات الغربية من صعدة الى لحج و تعز وتمتد الى شبوة.
كما تشمل الهضاب الداخلية، والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية، وتهطل على بعض الصحاري الداخلية، بحسب الخبير الشوافي.
وأشار الى انه وخلال الايام الستة القادمة يكون توزيع هطول الأمطار قد غطى معظم المناطق والمحافظات اليمنية، مبينا ان المعطيات الحالية تشير الى إستمرار التوقعات للأمطار مع نهاية الأسبوع القادم.
ودعا الى الى توخي الحذر من المخاطر المرافقة لهطول الامطار من برق و سيول و تدني الرؤية و انزلاقات التربة و الصخور في الطرقات.