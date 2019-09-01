ما حقيقة اندلاع حريق في مترو الرياض!

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أكد الدفاع المدني السعودي قبل قليل أن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “اندلاع حريق في مترو الرياض”، غير صحيح.
وأوضح حساب الدفاع المدني على موقع تويتر حقيقة الأمر وغرد “إشارة إلى ماتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مدني #الرياض ينفي وقوع حريق في مترو الرياض موضحاً بأن المقطع المتداول هو لحادث حريق قديم وقع عام 1439هـ لمبنى تحت الإنشاء “.
وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو على مدار الساعات الماضية بزعم وجود حريق في مترو الرياض ،كما تداول آخرون المقطع ذاته نافين كونه حديثاً قبل أن يحسم الدفاع المدني الأمر.