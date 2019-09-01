آخر الاخبار

تحذير عاجل.. هذا ما ستشهده معظم المحافظات اليمنية خلال 6 أيام قادمة ما حقيقة اندلاع حريق في مترو الرياض! السيسي يستغيث بقطر .. ويقدم لهم هذا العرض الجديد نجل ”علي سالم البيض“ يخوض معركة في ”صنعاء“ لاسترداد هبة له من الرئيس الراحل ”علي صالح“ هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية تطلق تحذيرا لساكني محافظات مكة المكرمة الكشف عن ”تهديد كبير للملكة“ أجبر وزير الخارجية السعودي على تغيير كلمته في الأمم المتحدة تعرَّف على قائمة رواد الفضاء العرب بالفيديو... محمد بن راشد يجري اتصالا مع ثاني رائد فضاء خليجي تقرير اسرائيلي مثير يكشف خفايا وأبعاد هجوم ”ارامكو“ (ترجمات) الجالية اليمنية بنيويورك تحتفي بذكرى 26سبتمبر و 14 اكتوبر - صور

سبأفون .. أصالة وتواصل

السيسي يستغيث بقطر .. ويقدم لهم هذا العرض الجديد

الجمعة 27 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 1664

كشف المغرد القطري الشهير "بوغانم"، بأن جهة مصرية رفيعة المستوى، أرسلت لقطر عرضا بتجاهل قناة الجزيرة لتظاهرات اليوم الجمعة، مقابل "تهدئة مصرية قطرية".

وكتب بوغانم على صفحته في موقع "تويتر": "يقال والعهدة على الراوي بأن طرفا قطريا رفيع المستوى تلقى اتصالا من طرف مصري مماثل يطلب منه لف كاميرا قناة الجزيره عن مظاهرات يوم الجمعة في مصر مقابل تهدئة مصرية تجاه قطر وفتح قنوات تواصل خلف الكواليس".

وبحسب ما نقله المغرد القطري، فإن جواب دولة قطر كان "لا نتدخل في برامج القناة".

وقال "بوغانم": "يبدو أنها رسالة لرفض الطلب بشكل محترم".

إقراء أيضاً
ما حقيقة اندلاع حريق في مترو الرياض!
هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية تطلق تحذيرا لساكني محافظات مكة المكرمة
الكشف عن ”تهديد كبير للملكة“ أجبر وزير الخارجية السعودي على تغيير كلمته في الأمم
بالفيديو... محمد بن راشد يجري اتصالا مع ثاني رائد فضاء خليجي
نصر الله يكشف عن النصيحة التي تلقاها من خامنئي و القرار الأكثر شجاعة
السعودية تترقب غدا حدثا لأول مرة في تاريخها .. التفاصيل الكاملة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس