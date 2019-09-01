آخر الاخبار

تحذير عاجل.. هذا ما ستشهده معظم المحافظات اليمنية خلال 6 أيام قادمة ما حقيقة اندلاع حريق في مترو الرياض! السيسي يستغيث بقطر .. ويقدم لهم هذا العرض الجديد نجل ”علي سالم البيض“ يخوض معركة في ”صنعاء“ لاسترداد هبة له من الرئيس الراحل ”علي صالح“ هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية تطلق تحذيرا لساكني محافظات مكة المكرمة الكشف عن ”تهديد كبير للملكة“ أجبر وزير الخارجية السعودي على تغيير كلمته في الأمم المتحدة تعرَّف على قائمة رواد الفضاء العرب بالفيديو... محمد بن راشد يجري اتصالا مع ثاني رائد فضاء خليجي تقرير اسرائيلي مثير يكشف خفايا وأبعاد هجوم ”ارامكو“ (ترجمات) الجالية اليمنية بنيويورك تحتفي بذكرى 26سبتمبر و 14 اكتوبر - صور

سبأفون .. أصالة وتواصل

هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية تطلق تحذيرا لساكني محافظات مكة المكرمة

الجمعة 27 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 561

حذّرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم الجمعة، من استمرار الأمطار الرعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، أن الأمطار الرعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية مع تدني في الرؤوية، وذلك حتى الساعة العاشرة مساء من منتصف الليلة.

وفي سياق متصل نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ثار، يدمة، شرورة، خباش، وتستمر أيضا حتى الساعة العاشرة مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني في منطقة نجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

إقراء أيضاً
ما حقيقة اندلاع حريق في مترو الرياض!
السيسي يستغيث بقطر .. ويقدم لهم هذا العرض الجديد
الكشف عن ”تهديد كبير للملكة“ أجبر وزير الخارجية السعودي على تغيير كلمته في الأمم
بالفيديو... محمد بن راشد يجري اتصالا مع ثاني رائد فضاء خليجي
نصر الله يكشف عن النصيحة التي تلقاها من خامنئي و القرار الأكثر شجاعة
السعودية تترقب غدا حدثا لأول مرة في تاريخها .. التفاصيل الكاملة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس