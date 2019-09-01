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الجالية اليمنية بنيويورك تحتفي بذكرى 26سبتمبر و 14 اكتوبر - صور

الجمعة 27 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص
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أحيت الجالية اليمنية بنيويورك الذكرى 57 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والذكرى ال 56 لثورة الرابع عشر من اكتوبر بمهرجان احتفالي خطابي وفني في منطقة بروكلن.

وفي المهرجان ألقى القنصل علي عبادي كلمة ذكر بمناقب سبتمبر وأهداف الجمهورية والتحديات التي تقف أمامها في الوضع الراهن .

وأكد على الحفاظ على مكتسبات ثورة 26 سبتمبر كجزء أصيل من الهوية اليمنية ودولة النظام والقانون .

وشدد رئيس الجالية فتح علاية على إحياء مناسبة الثورة في مختلف الدول بإعتبارها ثورة اليمن الأم التي اخرجتها من ظلم الملكية إلى نور الحرية .

وتخلل الحفل مشاركات شبابية ونسائية وعروض فنية ومسرحية وسط حضور من وجهاء الجالية وعضو مجلس شيوخ ولاية نيويورك اندريس جراندوس ، كما تم في نهاية الاحتفالية ايقاد شعلة الثورة اليمنية .

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