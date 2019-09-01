الديوان الملكي السعودي يعلن وفاه أميرة من آل سعود .. عاجل

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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الجمعة وفاة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود.
وقال الديوان الملكي السعودي في بيان إنه "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".