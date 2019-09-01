نجم المنتخب اليمني يحترف في دولة اوروبية .. وهذا موعد اول مباراة له

الجمعة 27 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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بدأ لاعب يمني تجربة احترافية جديدة هي الاولى من نوعها ، حيث سيلعب في احدى الدوريات الاوروبية .

وفي التفاصيل انضم مهاجم منتخب اليمن الأول لكرة القدم النجم أحمد السروري، رسمياً إلى نادي ماس تابوروسكو التشيكي، أحد أندية الدرجة الثالثة بجمهورية التشيك .

ونشر موقع النادي على الانترنت حوارا قصيرا (اطلع عليه مأرب برس) مع اللاعب السروري بعد التعاقد معه .

وقال اللاعب اليمني السروري، إنه "سعيد جداً للإنضمام لهذا الفريق".

وفي ردة عن سؤال حول المحفزات التي دفعته للسفر إلى التشيك قال: "حلمي هو اللعب في أوروبا واخترت جمهورية التشيك بسبب معرفتي السابقة بالمدرب بروزيتش من خلال فترة عمله مع المنتخب اليمني في نهائيات كأس آسيا الماضية وأتطلع لتحقيق النجاح مع فريق تابوروسكو ".

وقال السروري "أعتقد أنني سريع للغاية. وأنا مقاتل اريد مساعدة الفريق. أحب تسجيل الأهداف وانا مستعد.

ويتصدر تابوروسكو مجموعته بالدرجة الثالثة برصيد 18 نقطة من 7 مباريات، وستكون المباراة الأولى للاعب السروري مع فريقيه الجديد يوم الأحد المقبل الـ29 من سبتمبر أمام الفريق الثاني لنادي سبارتا براغ ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

يذكر ان السروي كان قد خاض العام الماضي تجربة احترافية، حيث انضم الى صفوف احد اندية الدرجة الاولى في البرزايل .