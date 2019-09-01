عاجل.. الكشف عن اتفاق جديد بين الحوثيين والسعودية. يتعلق بموافقة الرياض وقف الحرب

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أفادت تقارير إعلامية غربية بأن السعودية وافقت على وقف إطلاق النار مع "المليشيات الحوثية في بعض مناطق اليمن.
وجاءت هذه التقارير، على خلفية قرار مفاجئ للحوثيين الأسبوع الماضي وقف استهداف السعودية، بعد أيام من تبنيهم هجوم "أرامكو" في 14 سبتمبر الجاري.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الاتفاق الجديد يقضي بوقف إطلاق النار في أربع مناطق، بما فيها العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، غير أن مصادر مطلعة أكدت للصحيفة إمكانية امتداد الهدنة إلى مناطق أخرى من البلاد في حال صمودها.
ورجحت الصحيفة أن مبادرة الحوثيين الأخيرة بعثت الأمل لدى السعودية والولايات المتحدة في أن الجماعة تسعى إلى النأي بنفسها عن إيران
المصدر: "وول ستريت جورنال"+"بلومبرغ"