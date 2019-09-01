عاجل : مصر تنتفض ومظاهرات حاشدة تطالب برحيل السيسي والاخير يدلي بتصريح

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شهدت مصر اليوم الجمعة مظاهرات في مدن ومحافظات عدة تطالب برحيل السيسي.
وتحدثت مصادر اعلامية ان عدد المعتقلين في مصر خلال الاحتجاجات الاخيرة يتجاوز ألفي شخص بينهم 74 فتاة على خلفية مظاهرات تطالب برحيل السيسي.
السيسي قال في تصريحات جديدة اليوم الجمعة رصدها مأرب برس : عندما أطلب من المصريين فسينزلون بالملايين للشارع كما حدث يوم التفويض عام 2013 وليس أقل من ذلك.