الطاقة الذرية تفجر مفاجأة مدوية عن البرنامج النووي الإيراني

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أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزية المتقدمة، في انتهاك جديد للاتفاق النووي.
وقالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء، إن "إيران انتهكت مجددا الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة كما تعتزم تركيب المزيد من هذه الأجهزة".
وأوضح التقرير أنه "في 25 سبتمبر/ أيلول 2019، تحققت الوكالة من أن جميع أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في الخطين الثاني والثالث تقوم بتخزين أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية.
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت إيران تلك الخطوة، في مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.