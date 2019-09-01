دولة عربية تنسف أوكار الدعارة بالمتفجرات..

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في خطوة غير مسبوقة ، أقدمت السلطات المغربية، على هدم عشرات الكهوف يتم استغلالها كأوكار للدعارة، والتي تتواجد في منطقة زليلك بضواحي مدينة فاس.

وبحسب ما نشرته مواقع محلية فإن عملية الهدم سبقتها حملات تمشيطية مكنت من توقيف بعض الأشخاص من طرف عناصر الدرك الملكي، بالإضافة إلى إشعار ساكني المنطقة بعملية تفجير الكهوف.

كما أفاد موقع فاس نيوز المحلي أن السلطات أعدت خطة عملية ميدانية قبيل الشروع في هدم الكهوف عن طريق تفجيرها، لافتا إلى أن هذه العملية أشرفت عليها شركة خاصة متخصصة في المتفجرات لقطع الطريق أمام المنحرفين الذين كانوا يستغلونها في الدعارة والإجرام.

وقد لاقت عملية هدم الكهوف استحسان ساكني المنطقة ، خاصة وأن مثل هذه الأماكن أصبحت من ضمن النقط السوداء التي تؤرق بال ساكني فاس، العاصمة الروحية والعلمية في البلاد.