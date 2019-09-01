كانت في طريقها الى صنعاء.. ضبط 250 كليو جرام من الحشيش مخفية في براميل مملوءة بالطلاء (شاهد)

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم الخميس 26 سبتمبر/ايلول، كمية من مادة الحشيش كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال مصدر أمني بمحافظة مأرب، إن إحدى النقاط الأمنية بالمحافظة ضبطت أكثر من ٢٥٠ كيلو جراما من الحشيش المخدر بينما كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.
وأضاف المصدر أن الحشيش كان مخفي بعناية في براميل طلاء الممتلئة على متن أحد الباصات.. شاكرا الوحدات الأمنية ورجال الأمن على الحس الأمني العالي وإفشالهم لكل المحاولات التي تسعى للإضرار بصحة وسلامة أبناء الشعب اليمني.