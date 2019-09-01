«معين عبد الملك»يوجه بالتحقيق مع مسؤول حكومي بارز.. ما هي التُهمة ؟

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وزارتي التعليم العالي والخارجية بسرعة استكمال إجراءات التحاق الطلاب الذين تم استبدالهم في الجامعات المصرية بحسب ترشيح وزارة التعليم العالي.

وبحسب الوثيقة، وجه رئيس الوزراء معين عبد الملك الوزارتين بسرعة فتح تحقيق مع السفارة والملحقية الثقافية في القاهرة، وسرعة استكمال إجراءات التحاق الطلاب الذين تم استبدالهم في الجامعات المصرية بحسب ترشيح وزارة التعليم العالي.

ووفقا للوثيقة فإن القائمين على السفارة اليمنية في القاهرة استبعدوا خمسة من أوائل الثانوية العامة في اليمن ومنحها لطلاب آخرين مقربين من القائمين على السفارة.

وكان سفير اليمن في جمهورية مصر العربية، محمد مارم، قد استبعد منحة دراسية لإحدى طالبات أوائل الثانوية العامة في اليمن، ومنحها لطالب آخر وهو نجل أحد أصدقائه، بحسب وسائل إعلام محلية.