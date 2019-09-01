الإمارات ترفع استعداداتها الأمنية للمرة الأولى منذ اندلاع التوتر بالمنطقة

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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أعلنت وزارة الداخلية، ، عن إجراء تمارين ميدانية في جميع إمارات الدولة، للمرة الأولى من اندلاع التوترات في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان لها " تنوه وزارة الداخلية حول تمارين ميدانية في مختلف إمارات الدولة من اليوم الخميس وحتى 28 من سبتمبر الجاري"

وقالت الوزارة إن التمارين قد يصاحبها تحركات عسكرية، محذرة الجمهور من التصوير والابتعاد عن مواقع التمارين وإفساح الطريق أمام وحدات الشرطة.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر في المنطقة بعد أن تعرضت منشآت نفطية سعودية لهجمات بداية الشهر الجاري، يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر في المنطقة بعد أن تعرضت منشآت نفطية سعودية لهجمات السبت الماضي.

وتقول السعودية، إن الهجوم لن يمر من دون رد، وقالت واشنطن إنها تخطط لضربة محددة لإيران رداً على هجمات أرامكو، فيما هددت طهران بالرد على مصالح أمريكا وحلفائها في الخليج.

كما تتزامن التحركات الأمنية مع ما تشهده مصر من حراك شعبي ضد حلفاء أبوظبي العسكر، ما ينذر بثورة قد تنهي حكم العسكر، والتي كان للإمارات دور كبير في تمكينهم من تولي زمام الأمور.