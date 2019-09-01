الإمارات ترفع استعداداتها الأمنية للمرة الأولى منذ اندلاع التوتر بالمنطقة اعتراف شجاع لرئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي.. كاشف الجنوبيين وعرَّى قيادات ”المجلس الانتقالي“ بشرى سارة للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بخصوص أزمة المشتقات النفطية اليمن يرفض قرارًا دوليا يتصادم مع سيادته .. ويعجز عن إيقافه تمديد تفويض لجنة التحقيق الدولية في جرائم الحرب في اليمن سعودية تطالب بمليون ريال سعودي كمهر لزواجها .. وزير الدفاع الفريق “المقدشي“ يكتب في ذكرى 26 سبتمبر.. نضالنا مستمر حتى تحقيق كامل الأهداف السبتمبرية الكونجرس الدولي يمنح أميرة سعودية جائزة عالمية ..لهذا السبب من نيويورك.. وزير الخارجية ”محمد الحضرمي“ يوجه دعوة هامة للامارات الملك عبدالله يفجر مفاجأة عن الكارثة المرتقبة التي ستضرب الشرق الأوسط كله .. ويكشف عن تحذير خاص للسعودية ؟
أقر مجلس حقوق الإنسان قرارا يمدد فريق الخبراء لعام آخر فيما رفضت اليمن مشروع القرار والتعاون مع فريق الخبراء.
وقالت إنه أمر مؤسف أن يتم تسجيل مشروع قرار حول اليمن تحت البند الثاني، رغم حرص مجموعة النواة العربية على المشاورات مع معدي مشروع القرار وابداء التعاون في التوافق على آلية مقبولة لتحقيق المحاسبة والعدالة وجبر الضرر ضمن مشروع القرار العربي المسجل تحت البند العاشر.
وأكدت في كلمة لوزير حقوق الانسان اليمني محمد عسكر أمام المجلس، أن الإصرار على تجديد ولاية مجموعة الخبراء رغم كل الملاحظات التي وجهت على تقريريها وأسلوب تعاملهم، وبشكل خاص التشهير بتحميل كل القيادة السياسية والعسكرية في الحكومة اليمنية وأخرين مسؤولية الانتهاكات في تقريري مجموعة الخبراء الأول والثاني، والذي يجعل تلك التقارير مسيسة وتنطوي على مواقف مسبقة ويصعب تعاون الحكومة اليمنية مع تلك المجموعة، مؤكدة أن ذلك هو السبب في عدم تقبل الحكومة اليمنية مشروع القرار وعدم التعاون في تنفيذه.
ودعت الحكومة اليمنية في وقت سابق، الدول الأعضاء في المجلس إلى رفض مشروع القرار والتصويت ضده لعدم السماح باستغلال المجلس لاغراض سياسية.
وطالبت كلمة اليمن من رئيس المجلس أن يدون موقف اليمن هذا في محضر الجلسة.