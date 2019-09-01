الكونجرس الدولي يمنح أميرة سعودية جائزة عالمية ..لهذا السبب

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منح للمسؤولية المجتمعية، صاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية؛ الجائزة الأوروبية في مجال أخلاقيات العمل؛ تقديراً لجهودها الكبيرة في المسؤولية الاجتماعية وارتباطها بأخلاقيات العمل، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، في العاصمة المغربية الرباط، اليوم (الخميس)، تحت شعار "أخلاقيات الأعمال والمسؤولية المجتمعية..
تجارب دولية في تعزيز التنافسية"، برعاية رئيس حكومة المملكة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، وحضور وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي لحسن الداودي، وأمين عام مجلس الشورى العماني الشيخ علي بن ناصر المحروقي، وجمع غفير من الشخصيات الرفيعة، والخبراء الدوليين في مجال المسؤولية المجتمعية.