من نيويورك.. وزير الخارجية ”محمد الحضرمي“ يوجه دعوة هامة للامارات

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، الخميس 26 سبتمبر/أيلول، إن الحوثيين لم ولن يكونوا يوما جادين في السلام، داعيا الإمارات إلى إعادة "توجيه البوصلة" نحو مواجهة ما سماه "المشروع الإيراني التوسعي".

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع فريق الاتصال المعني باليمن التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)

وخلال الاجتماع استعرض الحضرمي، مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في اليمن، معتبرأ أن الأحداث "تثبت كل يوم أن الحوثيين هم مجرد أداة إيرانية لزعزعة أمن المنطقة".

ودلل على ذلك بما قال إنه "إصرار المليشيا الحوثية على تبني استهداف معملي" أرامكو" شرقي السعودية، للتغطية على المجرم الحقيقي، رغم إثبات التحقيقات عكس ذلك، وهو ما يثبت بجلاء أنهم لم ولن يكونوا يوما جادين في السلام طالما ظلوا مرهونين لمحركهم في إيران".

ودعا الحضرمي ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى إعادة توجيه البوصلة نحو مواجهة المشروع التوسعي الإيراني.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بأنها حرفت بوصلة التحالف عن هدف استعادة الدولة، ودحر الانقلاب الحوثي، عبر دعمها المجلس الجنوبي الذي يسعى لفصل جنوب اليمن عن شماله.

وفي أغسطس/آب الماضي شنت الإمارات هجوما جويا على مواقع وتعزيزات للجيش اليمني بمحافظتي عدن وأبين (جنوب)، لتسهيل سيطرة قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي على المحافظتين.