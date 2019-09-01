من النقاب إلى التعري ... فنانة مصرية تثير غضب الشارع العربي بظهورها الجديد

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اتهم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية حلا شيحة بتعمد الظهور بإطلالة “مثيرة” في مهرجان الجونة السينمائي.
وكانت حلا شيحة خلعت النقاب وعادت للتمثيل بعد اعتزالها لمدة 12 عامًا، وذلك من خلال مسلسل ”زلزال“ مع الفنان محمد رمضان، والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.
وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس الماضي في حضور كوكبة من النجوم وتستمر الفعاليات حتى الـ27 من سبتمبر الجاري.
وشاركت حلا شيحة للمرّة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بفساتين لافتة وعارية بعض الشيء، للمرّة الأولى منذ عودتها للفن.