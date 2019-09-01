احذر تسجيل فيسبوك برقم المحمول .. ثغرة تحولك إلى ضحية

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1871

يتعرض مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى كل فترة لمشاكل جديدة أثناء استخدام المنصة، ولكن هل اعتقدت يومًا أن يكون حسابك على الموقع في خطر بسبب رقم هاتفك، فإذا كان رقم هاتفك متصلًا بحسابك فقد ترغب في اتخاذ بعض الاحتياطات للتأكد من أنها ليست الطريقة الوحيدة التي يمكن لأحدًا غيرك من الوصول إلى حسابك باستخدام رقم الهاتف.

وبحسب ما ذكره موقع "abc11"، حصلت نيكي كارلسون، إحدى سكان مدينة رالي عاصمة ولاية كارولينا الشمالية، على رقم هاتف جديد وعندما حاولت تسجيل الدخول إلى حسابها على فيسبوك عند نسيانها كلمة المرور الخاصة بها، لذلك طلبت رابط إعادة تعيين كلمة المرور باستخدام رقم الهاتف الجديد، ومن خلاله حصلت على رسالة نصية وتمكن من إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة به والدخول إلى فيسبوك مرة أخرى.

ولكن كانت المفاجأة عندما أدركت أنها سجلت الدخول إلى حساب امرأة أخرى، أنها المالكة السابقة لرقم الهاتف الذي كانت تستخدمه لتسجيل الدخول إلى فيسبوك، وكان مرتبطًا بحسابات أخرى مثل "Instagram".

وقد قامت تامي قبل وفاتها بربط رقم هاتفها بحسابها على فيسبوك، ونظرًا لأن تامي قد توفيت تم إعادة تدوير رقم هاتفها وأصبح ملك لشخص آخر، والآن لدى نيكي رقم تامي السابق كرقم خاص بها، ولأنه لا يزال مرتبطًا بحساب تامي على فيسبوك، فإن نيكي لديه إمكانية الوصول إلى حساب تامي على فيسبوك.

وحذرت نيكي قائلة: "أعتقد أن الناس بحاجة إلى إدراك ذلك، إذا كان هذا الرقم قد وقع في أيدي المخطئين، فمن يدري ما الذي كان يمكنهم فعله".

وقد تمكنت نيكي من الوصول إلى حساب تامي لأن الحساب لم يتم تخليده(أو إحياء ذكراه)، حيث أضاف فيسبوك مؤخرا ميزة إحياء ذكرى، وتساعد تلك الوظيفة على إحياء ذكرى مالك الحساب، أي يمكن لأصدقائه رؤية ملفه الشخصي والنشر عليه ولكن لا يمكن لأحد تسجيل الدخول إلى الحساب.