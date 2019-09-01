احذر تسجيل فيسبوك برقم المحمول .. ثغرة تحولك إلى ضحية أردوغان يكشف تفاصيل تواصله مع الملك سلمان وولي عهده .. ماذا دار وبماذا تعهد محمد بن سلمان للرئيس التركي .؟ هجوم بالطيران المسير على عرض عسكري للشرعية ومصادر تكشف ماذا حدث وأين .. شاهد شاهد لحظات وقوع زلزال إسطنبول من أكثر من منطقة في المدينة هكذا يتم تهريب الدولار والنفط إلى النظام السوري هكذا احتفلت محافظة مأرب بالذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر محافظ شجاع يرد على تحية هادي ويوجه رسالة قوية محمد بن راشد يكشف عن الهدف بعد الوصول إلى الفضاء .. عاجل السعودية ترفع حظرا عن اليمن ابتداءا من اليوم وتعلن عن اتفاق جديد أرامكو تبدأ بتحرك دولي جديد.. وتخاطب صناديق سيادية لتحقيق هدف تريليوني
افادت مصادر اعلامية ومحلية متطابقة اليوم الخميس ، ان هجوما بالطيران المسير تم احباطه ؛ كان يستهدف عرضا عسكريا في محافظة حضرموت (شرقي اليمن).
ونقل مأرب برس عن المصادر قولها بأن قوات الدفاع الجوي باللواء 23 ميكا بمديرية العبر في صحراء حضرموت تمكنت صباح اليوم من اسقاط طائرة مسيرة لا يعرف مصدرها ، بمنطقة الرويك.
وحلقت الطائرة خلال عرض عسكري اقيم بحضرموت بمناسبة الذكرى ال57 لثورة 26 من سبتمبر قبل اسقاطها ، بعيدا عن موقع العرض دون وقع خسائر.
وسبق ان تعرضت حضرموت لهجوم بطائرات مسيرة اثناء انعقاد جلسات مجلس النواب بمدينة سيئون ووجهت الاتهامات حينها لمليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي التي منعت انعقاد البرلمان في عدن والمكلا.