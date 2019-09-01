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شاهد لحظات وقوع زلزال إسطنبول من أكثر من منطقة في المدينة

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات
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نشرت وسائل إعلام تركية عدد من الفيديوهات التي تظهر اللحظات الأولي للزلزال التي ضرب مدينة إسطنبول ،ظهر اليوم الخميس .

وشعر سكان إسطنبول شمال غرب تركيا والولايات المحيطة بزلزال بلغت قوته 5.8 درجات في تمام الساعة 2.00 بتوقيت إسطنبول .

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الخميس، أن 5 هزات ارتدادية أعقبت الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول.

وقالت الإدارة، في بيان، إن زلزال إسطنبول الذي بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، أعقبته 5 هزات ارتدادية.

وبحسب البيان، وقعت الهزات في بحر مرمرة عند الساعات 14.08 (4.0 درجات)، و14.11 (3.3 درجات)، و14.26 (4.1 درجات)، و14.31 (3.1 درجات)، و14.34 (3.2 درجات).

ولم ترد على الفور أية معلومات بشأن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهزة الأرضية.

 

 

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