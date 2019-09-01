هكذا احتفلت محافظة مأرب بالذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 505

نظمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب ، اليوم الخميس ، حفلاً خطابياً وفنياً احتفاءً بالذكرى الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة ضد نظام الحكم الإمامي الكهنوتي البائد المتخلف.

وفي الحفل ألقى محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة كلمة رفع في مستهلها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ونائبه الفريق الركن/ علي محسن صالح ، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ، ورئيس وأعضاء مجلس النواب ، وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة أعياد الثورة المجيدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر.

وقال العرادة إن "يوم الـ 26 من سبتمبر يوماً من أيام الكرامة اليمنية ولحظة فارقة صنعتها سواعد الثوار الأحرار إيذاناً بميلاد فجر جديد انتصرت فيه الإرادة الشعبية وأعادت الاعتبار لعظمة الإنسان اليمني" .

وأضاف في الحفل الذي حضره محافظي محافظتي ريمة اللواء محمد الحوري وصعدة اللواء هادي طرشان ورئيس المحكمة الاستئنافية عبده محمد العريقي ورئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور محمد حمود القدسي ووكلاء المحافظة وقيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية وقيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات النسوية في المحافظة "إن ثورة 26 سبتمبر كانت نقطة تحول تاريخية أسندت فيها عدن صنعاء ، وتوحدت خلالها الأهداف السامية للتحرر من الاستبداد والاستعمار في ملحمة قضت على الإمامة شمالاً ودحرت المستعمر من جنوب الوطن وصولا لجلاء آخر جندي بريطاني".

ونوه المحافظ العرادة إلى أن الأعياد الوطنية تعتبر محطة تقييم ومراجعة ومناسبات لتعزيز القيم والهوية الوطنية والتكاتف والتلاحم والتصدي للمخاطر المحدقة بالوطن .. مناشداً كافة مكونات وأبناء الوطن تغليب المصلحة الوطنية والترفع عن المماحكات والالتفاف حول القيادة السياسية لاستعادة الدولة من مليشيا الانقلاب التي تمثل خطراً على الجميع.

ولفت العرادة إلى أن الأحداث التي تشهدها المنطقة برمتها هو نتيجة التوسع الإيراني الذي رعى ومول انقلاب المليشيا الحوثية على الشرعية والإجماع الوطني ، ولم تعد تشكل كارثة على اليمن وحسب وإنما على المنطقة بكاملها ، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة والطاقة والسلام العالمي.

ودعا محافظ مأرب المجتمع الدولي إلى الردع الحازم وبكل جدية ومسؤولية لهذه العصابة ، واستعادة الدولة اليمنية القوية والضامنة لمسؤولياتها أمام شعبها والعالم .. مثمنا المواقف الأخوية الأصيلة لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وألقيت في الحفل كلمتين من قبل مدير مكتب الثقافة بالمحافظة علي بقلان ، ومدير عام تنمية المرأة فندة العماري أشارا فيها إلى أن 26 سبتمبر مثل الركيزة الأساسية لنضال اليمنيين نحو الحرية والعدالة والمساواة لتتوج بالوحدة اليمنية المباركة في الـ 22 من مايو 1990.

وأشار إلى الأدوار النضالية للمرأة اليمنية إلى جانب أشقائها الأحرار للتخلص من الحكم الكهنوتي في الشمال والاستعمار البريطاني في جنوبه.

هذا وشهد الاحتفال العديد من القصائد الشعرية والوصلات الفنية والغنائية المعبرة عن المناسبة والتي نالت استحسان الحاضرين.