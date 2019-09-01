محافظ شجاع يرد على تحية هادي ويوجه رسالة قوية

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 2558

اكد محافظ شبوة "محمد صالح بن عديو" اليوم الخميس، إن المحافظة لن تحيد عن الخط الوطني ومشروع الدولة الاتحادية الذي يقوده ويرعاه رئيس الجمهورية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، :نعتز بالتحية التي وجهها الرئيس عبدربه منصور هادي لشبوة وابنائها في خطابه بذكرى ثورة ٢٦ سبتمبر.

وأضاف: نعتبرها شهادة ونفتخر بها ونؤكد أن شبوة كما بقية محافظات اليمن لن تحيد عن الخط الوطني ومشروع الدولة الاتحادية الذي يقوده ويرعاه فخامة رئيس الجمهورية.

وأمس الأربعاء وجه الرئيس هادي تحية خاصة لكل أبناء الجيش الوطني الذين اختاروا الوقوف في صف الدولة وقرروا الانتصار لمشروعها.

كما وجه هادي تحية خاصة لـ شبوة وأبناءها الذين قال انهم أظهروا كبرياء وشموخ وسلوك حضاري يعكس حضارة اليمن ويلخص أمجاده في التعامل المثالي مع كل من غرر بهم، مضيفا : ولقد وجهنا بدمج كافة أبنائنا من قوات النخبة في إطار الجيش الوطني، فالدولة هي دولة الجميع والجيش هو جيش الشعب اليمني كله دون استثناء.