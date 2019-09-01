السعودية ترفع حظرا عن اليمن ابتداءا من اليوم وتعلن عن اتفاق جديد عاجل .. أرامكو تبدأ بتحرك دولي جديد.. وتخاطب صناديق سيادية لتحقيق هدف تريليوني شاهد .. الزبيري والقردعي يؤدون العمرة في مكة المكرمة مقر جديد للحكومة اليمنية في محافظة جديدة بدلا عن عدن ومسئول يكشف التفاصيل ويزف بشارات زلزال يهز مدينة اسطنبول التركية شاهد البوم صور رائعة من مأرب .. مأرد الثورة والنصب التذكاري للشهيد الشدادي مالكو الشبكات اللاسلكية يشتكون اجراءات يمن نت تعرف على ملكة الصحراء الجديدة من نيسان .. الألاف في محافظة تعز يحتفلون بذكرى الثورة بعروض كرنفالية نوكيا تستعد لإطلاق هاتفها الأقوى
قالت مصادر إن أرامكو السعودية، المملوكة للدولة، خاطبت جهاز أبوظبي للاستثمار، وجي.آي.سي بسنغافورة وصناديق ثروة سيادية أخرى للاستثمار في الشق المحلي لإدراج الشركة النفطية العملاقة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق تقييمها المستهدف عند تريليوني دولار.
وأضافت المصادر أنه بعد محادثات أولية في الأشهر الماضية بين السعودية وحكومات في الخليج وآسيا، بدأت الاتصالات مع صناديق الثروة السيادية لتلك الدول من خلال بنوك جرى تعيينها لإدارة الطرح العام الأولي المزمع لأرامكو.
وقال أحد المصادر إنه يتم ترتيب اجتماع في أكتوبر تشرين الأول بين إدارة أرامكو وطاقم من جهاز أبوظبي للاستثمار، ثالث أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم. وأكد مصدر ثان مخاطبة جهاز أبوظبي للاستثمار، بينما قال مصدران آخران إنه تم التواصل مع صندوق جي.آي.سي السنغافوري أيضا.