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عاجل .. أرامكو تبدأ بتحرك دولي جديد.. وتخاطب صناديق سيادية لتحقيق هدف تريليوني

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 مساءً / مارب برس - رويترز
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قالت مصادر إن أرامكو السعودية، المملوكة للدولة، خاطبت جهاز أبوظبي للاستثمار، وجي.آي.سي بسنغافورة وصناديق ثروة سيادية أخرى للاستثمار في الشق المحلي لإدراج الشركة النفطية العملاقة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق تقييمها المستهدف عند تريليوني دولار.

وأضافت المصادر أنه بعد محادثات أولية في الأشهر الماضية بين السعودية وحكومات في الخليج وآسيا، بدأت الاتصالات مع صناديق الثروة السيادية لتلك الدول من خلال بنوك جرى تعيينها لإدارة الطرح العام الأولي المزمع لأرامكو.

وقال أحد المصادر إنه يتم ترتيب اجتماع في أكتوبر تشرين الأول بين إدارة أرامكو وطاقم من جهاز أبوظبي للاستثمار، ثالث أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم. وأكد مصدر ثان مخاطبة جهاز أبوظبي للاستثمار، بينما قال مصدران آخران إنه تم التواصل مع صندوق جي.آي.سي السنغافوري أيضا.

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