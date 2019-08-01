شاهد .. الزبيري والقردعي يؤدون العمرة في مكة المكرمة

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 908

في لفتة مميزة واحتفاءا بالذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر المجيدة ادى بعض من شباب ثورة فبراير ، العمرة في مكة المكرمة عن اثنين من ابرز ثوار اليمن الاحرار.

وإيمانا بعظمة الثورة ، والاحتفال بطريقة فريدة بقادة ثورتي 26 سبتمبر 1962م وثورة عام 1948م، قام بعض من شباب ثورة فبراير 2011 بأداء العمرة عن المناضل الكبير أبي الأحرار القاضي الشهيد محمد محمود الزبيري والاسد الصهور المناضل الشيخ علي بن ناصر القردعي المرادي.

ونالت المبادرة اعجاب ناشطين ن يمنيين الذين تقدموا عبر مأرب برس بالشكر لشباب ثورة فبراير.