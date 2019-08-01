السعودية ترفع حظرا عن اليمن ابتداءا من اليوم وتعلن عن اتفاق جديد عاجل .. أرامكو تبدأ بتحرك دولي جديد.. وتخاطب صناديق سيادية لتحقيق هدف تريليوني شاهد .. الزبيري والقردعي يؤدون العمرة في مكة المكرمة مقر جديد للحكومة اليمنية في محافظة جديدة بدلا عن عدن ومسئول يكشف التفاصيل ويزف بشارات عاجل .. زلزال يهز مدينة اسطنبول التركية شاهد البوم صور رائعة من مأرب .. مأرد الثورة والنصب التذكاري للشهيد الشدادي مالكو الشبكات اللاسلكية يشتكون اجراءات يمن نت تعرف على ملكة الصحراء الجديدة من نيسان .. الألاف في محافظة تعز يحتفلون بذكرى الثورة بعروض كرنفالية نوكيا تستعد لإطلاق هاتفها الأقوى
في لفتة مميزة واحتفاءا بالذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر المجيدة ادى بعض من شباب ثورة فبراير ، العمرة في مكة المكرمة عن اثنين من ابرز ثوار اليمن الاحرار.
وإيمانا بعظمة الثورة ، والاحتفال بطريقة فريدة بقادة ثورتي 26 سبتمبر 1962م وثورة عام 1948م، قام بعض من شباب ثورة فبراير 2011 بأداء العمرة عن المناضل الكبير أبي الأحرار القاضي الشهيد محمد محمود الزبيري والاسد الصهور المناضل الشيخ علي بن ناصر القردعي المرادي.
ونالت المبادرة اعجاب ناشطين ن يمنيين الذين تقدموا عبر مأرب برس بالشكر لشباب ثورة فبراير.