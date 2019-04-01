مقر جديد للحكومة اليمنية في محافظة جديدة بدلا عن عدن ومسئول يكشف التفاصيل ويزف بشارات

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كشف وزير النقل اليمني "صالح الجبواني"، اليوم الخميس، عن مساعي الحكومة اليمنية للعمل مؤقتا من مدينة "عتق" عاصمة محافظة شبوة(شرقي اليمن).
وقال الجبواني في تغريدة على صفحته الرسمية تابعها مأرب برس على حسابه في"تويتر" ان الحكومة ستعمل من عاصمة محافظة شبوة حتى تحرير عدن وصنعاء .
وهنأ "الجبواني" الرئيس "عبدربه منصور هادي" والشعب اليمني بمناسبة الذكرى ٥٧ لثورة ٢٦ سبتمبر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أننا عائدون إلى أرض الوطن وسندير عملنا مؤقتاً من عتق حتى تحرير عدن ثم صنعاء.
وأضاف مبشرا : سيُفتتح المطار ليكون محطة دولية، وكذلك الميناء سنشتغل على بناءه من اللحظة، مؤكدا أن شبوه أمام فرصة لأن تصبح أكثر المحافظات أمناً وازدهارا.
ومؤخرا كشفت الحكومة اليمنية، عن استعدادها لتشغيل مطار عتق الدولي ومركز الأرصاد في محافظة شبوة شرقي اليمن، بعد أسابيع من سيطرة الانفصاليين المدعومين من الامارات على عدن.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية فإن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبد القوي لمروق ، ومعه الوكيلان المساعدان للمحافظة سالم الأحمدي وعلي الكندي، تفقدوا سير العمل في عملية التأثيث والتجهيز الإداري لصالة وإدارة مطار عتق الدولي ومبنى الأرصاد التابع له.