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زلزال يهز مدينة اسطنبول التركية

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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ضرب زلزال مدينة اسطنبول التركية، الخميس، بحسب ما ذكر شاهد من رويترز.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن زلزال اسطنبول شعر به سكان المدينة بشكل عام.

وذكرت مصادر اخرى ان زلزال بقوة 5.7 هز مدينة اسطنبول التركية ومركزه بحر مرمرة.

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