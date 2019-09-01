زلزال يهز مدينة اسطنبول التركية

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ضرب زلزال مدينة اسطنبول التركية، الخميس، بحسب ما ذكر شاهد من رويترز.
وقالت وكالة الأناضول التركية إن زلزال اسطنبول شعر به سكان المدينة بشكل عام.
وذكرت مصادر اخرى ان زلزال بقوة 5.7 هز مدينة اسطنبول التركية ومركزه بحر مرمرة.