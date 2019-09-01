شاهد البوم صور رائعة من مأرب .. مأرد الثورة والنصب التذكاري للشهيد الشدادي

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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احتفت قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب، اليوم الخميس بالذكرى ال57 لثورة 26 سبتمبر المجيدة بفعالية عسكرية رمزية تحت شعار "مارد الثورة".

وعبرت قيادة المنطقة عن احتفالها بهذه المناسبة العظيمة برمزية لدبابة الثورة "مارد الثورة" التي دكت قصر الإمام المستبد أحمد يحيى حميد الدين في العاصمة صنعاء في العام 1962م.

اللواء الركن محمد أحمد الحبيشي قائد المنطقة العسكرية الثالثة أكد في تصريح خاص أن مارد الثورة يمثل رمز انتصار للثورة اليمنية المباركة، ورمز اجتثاث الكهنوت الأمامي من جذوره.

وأوضح ان هذا الرمز يمثل أيضا رمزية للثورة ورسالة للأيادي الآثمة في العاصمة صنعاء التي قامت بطمسه وإزالته واستبداله بمباني أخرى لا تمثل هذه الثورة المباركة التي قضت على نظام الإمامة الكهنوتي المستبد، مشيرا إلى أن هذا الرمز العظيم سوف يعاد إلى العاصمة كما كان في القريب العاجل.

من جانبه رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن دكتور صادق المخلافي، أكد أن هذا الاحتفال بهذه المناسبة يعد يوما تاريخيا في تأريخ اليمن الذي تم فيه القضاء على نظام الحكم الأمامي الكهنوتي الظالم، لافتا إلى أن مارد الثورة، يعبر عن رمزية الدبابة التي تربعت في ميدان التحرير ودكت قصر الكهنوت.

وأوضح أن هذه الرمزية تأتي لتذكير أبناء الشعب بتلك الدبابة التي قام الاماميون بإخفاءها على حين غفلة من هذا الشعب العظيم وبنوا مكانها مباني أخرى في محاولات منهم لطمس رمزية الثورة التي قضت على أجدادهم ومشروعهم الاستبدادي.

وأضاف: هاهيا مارد الثورة اليوم تتربع في مأرب، أرض الحضارة متجهة نحو العاصمة صنعاء على أهبة الاستعداد لكي تستعيد مكانها الصحيح، لافتا إلى أن ثورة سبتمبر تمثل منعطف تاريخي في تأريخ اليمن وذكرى غالية في نفوس كل اليمنيين.

وخلال الاحتفالية قام المشاركون يتقدمهم مدير دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع العميد الركن أحمد الاشول، ورئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن الدكتور صادق المخلافي، بزيارة النصب التذكاري للشهيد القائد الفريق عبدالرب الشدادي.

و عبر المشاركون في الاحتفاءية من جنود وأبطال الجيش والأمن عن فرحتهم الغامرة بهذة المناسبة، مؤكدين على استمرارهم المضي قدما نحو الحفاظ على اهداف ومكتسبات ثورة 26 سبتمبر الخالدة والقضاء على أحفاد الإمامة.

وحصل مأرب برس على مجموعة صور للاحتفالية التي نظمت في المنطقة الثالثة بمأرب ..