مالكو الشبكات اللاسلكية يشتكون اجراءات يمن نت

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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ناقش اجتماع موسع عقد مساء الاربعاء بالعاصمة صنعاء بين نقابة مالكي شبكات الانترنت ومالكي الشبكات والمهندسين في اليمن اثار الاجراءات التعسفية التي اتخذتها مؤخرا شركة يمن نت للاتصالات ضدهم .

واستعرض الاجتماع الذي حضره اكثر من 150 من مالكي الشبكات في اليمن الخطوات التي اتخذتها شركة يمن من اجل تقويض عمل الشبكات والتي تمت بشكل تسلسلي ،بدءا بمنع التحميل المفتوح وانتهاء برفع اسعار الاشتراكات الشهرية وتقليل حجم التحميل بشكل كبير .

وفي الاجتماع طالب نقيب مالكي الشبكات في اليمن المهندس احمد العليمي الملاك بالوقوف بقوة والعمل بروح الفريق الواحد ورص الصفوف وطي الخلافات من اجل تجاوز هذه الازمة والتي تهدف من خلالها شركة يمن لاغلاق شبكات الانترنت وقطع مصادر دخل ملاكها .

واكد ان الشبكات اصبحت ذات اهمية كبيرة داخل الاوساط المجتمعية في اليمن ، وبفضلها وصلت خدمة الانترنت الى مختلف مدن وقرى وجبال واودية اليمن ، وهي مناطق تعجز يمن نت نفسها عن ايصال الخدمة اليها .

وطالب العليمي من شركة يمن نت بالبحث عن تطوير خدماتها وتوسيع ايرادتها من خلال وسائل اخرى لا تضر بمصالح ملاك الشبكات والذين يعتبرون ايضا رافد اساسي ومهم للدخل المالي للشركة .

وشهد الاجتماع طرح العديد من ملاك الشبكات لارائهم ومقترحاتهم والتي هدفت في مجملها لوضع حلول عملية لهذه الأزمة .

واقر المجتعمون الخطة التي وضعتها النقابة لمواجهة المشكلة بعد استيعاب ملاحظات المشاركين في الاجتماع عليها وعلى النحو الاتي :

1- تشكيل لجان للتواصل مع يمن نت ووزارة الاتصالات والجهات المعنية الاخرى مثل المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب ومجلس الوزراء .

2- تشكيل لجنة اعلامية من اجل تبني قضية الشبكات وتحويلها لقضية رأي عام في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي .

3- تشكيل لجنة قانونية وحقوقية لانتزاع حقوق الشبكات عبر القضاء والجهات القانونية المختصة .

4- اتخاذ خطوات مدروسة للتصعيد ضد شركة يمن نت مثل اطفاء الشبكات بشكل جزئي وتوقيف بعض الخطوط.

5- الزام ملاك الشبكات على الارتباط الوثيق بالنقابة وتسديد الاشتراكات والمساهمة الفاعلة في القضايا المصيرية التي تخصهم.

وكانت الشركة اليمنية للاتصالات قد اتخذت قرارات جديدة استهدفت ملاك الشبكات تمثلت في رفع اسعار الاشتراكات على الخطوط الذهبية.