تعرف على ملكة الصحراء الجديدة من نيسان عاجل.. الألاف في محافظة تعز يحتفلون بذكرى الثورة بعروض كرنفالية نوكيا تستعد لإطلاق هاتفها الأقوى مايكروسوفت تطلق تحديثا طارئا لحماية الحواسب من الاختراق السيسي يخرج عن صمته ويرد على المظاهرات التي تطالب برحيله.. والدول التي تحشد ضده دولة خليجية تفاجئ الوافدين وتقدم لهم هذه الخدمة تفاصيل رسالة وجهها «الملك سلمان» وولي عهده إلى الرئيس «هادي» الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية يمولان مشروع لبناء قدرات الإعلام المحلي في الصحافة الإنسانية «محمد بن سلمان» يتحدث عن «تصعيد خطير» ويناقش ترتيبات استقدام قوات أمريكية دفاعية تفاصيل الحدث الذي أغضب «الحوثيين» مساء اليوم في منزل «الشيخ الأحمر» بـ«صنعاء»
تشهد محافطة تعز في هذه الأثناء مهرجانا جماهيريا وعرض كرنفالي بمدينة #تعز احتفالا بالذكرى السابعة والخمسين لـ #ثورة_26_سبتمبر الخالدة.
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