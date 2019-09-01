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عاجل.. الألاف في محافظة تعز يحتفلون بذكرى الثورة بعروض كرنفالية

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - خاص
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تشهد محافطة تعز في هذه الأثناء مهرجانا جماهيريا وعرض كرنفالي بمدينة ‎#تعز احتفالا بالذكرى السابعة والخمسين لـ ‎#ثورة_26_سبتمبر الخالدة.

تفاصيل لاحقا 

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