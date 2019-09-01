السيسي يخرج عن صمته ويرد على المظاهرات التي تطالب برحيله.. والدول التي تحشد ضده

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 صباحاً / مارب برس - مارب

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علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التظاهرات التي حدثت بمصر يوم الجمعة الماضي ، وذلك على هامش لقاء جمعه بعدد من الشخصيات العامة في المجتمع الأمريكي.

و قال الرئيس المصري إن : "الوعي لدى الرأي العام في مصر تحسن بشكل كبير، وهناك دول تسخر قنواتها على مدار الساعة لبث الأكاذيب والشائعات ونقل صورة غير حقيقية عن مصر"، مؤكدا أن "هذه الدول فشلت في حشد الناس للتظاهر".

وأكد "السيسي" ، أن "الشعب المصري الذي تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي القاسي لبناء مستقبله، لا يمكن أن يقبل بعودة الإسلام السياسي مرة أخري لتدمير هويته، وأي حديث للتصالح مع الإسلام السياسي يرفضه الشعب المصري".

وأضاف: "نقبل الانتقاد ولكن ما يتم تصديره عن مصر غير حقيقي".